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صحيفة إيطالية تبرز بيع توت عنخ آمون فى بريطانيا: مصر سُرقت

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:49 ص
صحيفة إيطالية تبرز بيع توت عنخ آمون فى بريطانيا: مصر سُرقت توت عنخ أمون
كتبت فاطمة شوقى

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أبرزت صحيفة "فانبيج" الإيطالية بيع توت عنخ آمون فى مزاد علنى فى العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضى بأكثر من 4.7 مليون جنيه إسترلينى أى ما يعادل 5.2 مليون يورو، وقالت "مصر سُرقت"..

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية طلبت مساعدة الشرطة الدولية "الانتربول" لاستعادة تمثال نصفى للملك تون عنخ آمون، وذلك من خلال تعقب المشترى من أجل إعادة القطعة الأثرية للقاهرة مرة أخرى.

وأوضحت أن إعادة بيع توت عنخ آمون فى مزاد علنى ليس غريبا حيث إن تمثال نصفى فرعونى ذو قيمة تاريخية وفنية سُرق من قبل فى السبعينات.


مصر

توت عنخ آمون

مزاد

بريطانيا

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