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صحة الجيزة: ربط وحدتى قسطرة القلب بأم المصريين والحوامدية.. صور

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:34 م
صحة الجيزة: ربط وحدتى قسطرة القلب بأم المصريين والحوامدية.. صور ربط وحدتى قسطرة القلب بأم المصريين والحوامدية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أعلنت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالجيزة، عن افتتاح قسم قسطرة القلب بمستشفى الحوامدية، لتحسين الخدمات المقدمة بالمستشفى وخدمة المناطق المحيطة بها، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار واستيعاب عدد أكبر من مرضى مواطنى الجيزة حال الطوارئ.
 
وفى ذات السياق، اجتمعت هناء سرور مع مدير مستشفى أم المصريين بحضور عميد مهعد القلب الدكتور محمد أسامة والدكتورمحمد شقوير مدير اداره الطوارئ بالجيزة، للتنسيق بربط وحدتى قسطرة القلب التى تم تفعيلها بمستشفى الحوامدية ووحدة قسطرة القلب بمستشفى أم المصريين.
 
وناقشت سرور أهم خطط التطوير للمنشآت الصحية، كما تفقدت قسم الحروق بمستشفى أم المصريين واستمعت إلى شكوى المواطنين بالمستشفى.
 
وأعلنت سرور عن تبرع أحد الأهالى بالشيخ زايد، بجهازين للتنفس الصناعى، لمستشفى الشيخ زايد لتتحول الرعاية المتوسطة إلى رعاية مركزة، بعد زيادة عدد الأسرة إلى 6 و4 أجهزة للتنفس الصناعى.
 
 
ربط وحدتى قسطرة القلب بأم المصريين والحوامدية (1)
ربط وحدتى قسطرة القلب بأم المصريين والحوامدية (1)

ربط وحدتى قسطرة القلب بأم المصريين والحوامدية (2)
ربط وحدتى قسطرة القلب بأم المصريين والحوامدية (2)

ربط وحدتى قسطرة القلب بأم المصريين والحوامدية (3)
ربط وحدتى قسطرة القلب بأم المصريين والحوامدية (3)

ربط وحدتى قسطرة القلب بأم المصريين والحوامدية (4)
ربط وحدتى قسطرة القلب بأم المصريين والحوامدية (4)

ربط وحدتى قسطرة القلب بأم المصريين والحوامدية (5)
ربط وحدتى قسطرة القلب بأم المصريين والحوامدية (5)

ربط وحدتى قسطرة القلب بأم المصريين والحوامدية (6)
ربط وحدتى قسطرة القلب بأم المصريين والحوامدية (6)

ربط وحدتى قسطرة القلب بأم المصريين والحوامدية (7)
ربط وحدتى قسطرة القلب بأم المصريين والحوامدية (7)

ربط وحدتى قسطرة القلب بأم المصريين والحوامدية (8)
ربط وحدتى قسطرة القلب بأم المصريين والحوامدية (8)

 


قسطرة القلب

مستشفى الحوامدية

مستشفى ام المصريين

امراض القلب

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