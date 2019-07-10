سيرجى ريباكوف: روسيا ليس لها أى مصالح عسكرية فى فنزويلا

هلسنكى (أ ش أ)

أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريباكوف، أن روسيا ليس لها أى مصالح عسكرية فى فنزويلا، وذلك فى أعقاب محادثاته مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل فى العاصمة الفنلندية هلسنكي.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ريابكوف قوله: "ليس لدينا أى وحدات عسكرية فى فنزويلا وليس لدينا أى موارد فى فنزويلا فى هذا المجال، التى قد ينظر إليها أى شخص سواء كانت الولايات المتحدة أو فنزويلا كعامل مزعزع للاستقرار، وكل ما تم القيام به هناك كان فى إطار صيانة المعدات التى يتم تسليمها هناك بموجب العقود المبرمة سابقًا".

جاء اجتماع ريابكوف مع هيل فى الفترة التى تسبق جولة مشاورات كاملة حول الاستقرار الاستراتيجى بين روسيا والولايات المتحدة يومى 17 و 18 يوليو فى جنيف.