سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

سيرجى ريباكوف: روسيا ليس لها أى مصالح عسكرية فى فنزويلا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:26 م
سيرجى ريباكوف: روسيا ليس لها أى مصالح عسكرية فى فنزويلا بوتين
هلسنكى (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريباكوف، أن روسيا ليس لها أى مصالح عسكرية فى فنزويلا، وذلك فى أعقاب محادثاته مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل فى العاصمة الفنلندية هلسنكي.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ريابكوف قوله: "ليس لدينا أى وحدات عسكرية فى فنزويلا وليس لدينا أى موارد فى فنزويلا فى هذا المجال، التى قد ينظر إليها أى شخص سواء كانت الولايات المتحدة أو فنزويلا كعامل مزعزع للاستقرار، وكل ما تم القيام به هناك كان فى إطار صيانة المعدات التى يتم تسليمها هناك بموجب العقود المبرمة سابقًا".

جاء اجتماع ريابكوف مع هيل فى الفترة التى تسبق جولة مشاورات كاملة حول الاستقرار الاستراتيجى بين روسيا والولايات المتحدة يومى 17 و 18 يوليو فى جنيف.

 


روسيا

فنزويلا

الخارجية الروسية

وزير الخارجية الروسى

كاراكاس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أكثر من 40.7 مليون شاهدوا الموسم الجديد من Stranger Things

أكثر من 40.7 مليون شاهدوا الموسم الجديد من Stranger Things

بيونسيه تطلق أغنية جديدة لفيلم The Lion King.. تعرف على تفاصيلها

بيونسيه تطلق أغنية جديدة لفيلم The Lion King.. تعرف على تفاصيلها

ورطة كبرى فى الأهلى بعد التعاقد مع المالى اليو ديانج!

ورطة كبرى فى الأهلى بعد التعاقد مع المالى اليو ديانج!

نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة