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زوجة تطالب طليقها بدفع 12 ألف جنيه نفقة فرش وغطاء لطفلته

الأربعاء، 10 يوليه 2019 01:00 ص
زوجة تطالب طليقها بدفع 12 ألف جنيه نفقة فرش وغطاء لطفلته محكمة الأسرة وخلافات زوجية ـ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت زوجة دعوى نفقة فرش وغطاء، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزام طليقها بأداء 12ألف جنيه، مصروفات فرش وغطاء، وذلك بعد إمتناعه عن دفع النفقة اللازمة لشراء هذه الأشياء طوال عامين، بعد نشوب خلافات زوجية، ورفضه الإنفاق على طفلته بعد صدور حكم طلاق للضرر لصالح الزوجة.

وأضافت الزوجة، سمر.ص.ي، أثناء نظر جلسات تسوية المنازعات الأسرية :" تحملت الحياة برفقة زوجى السابق، طوال 4 سنوات، حفاظا على حالة ابنتى النفسية، رغم تعرضى للعنف والضرب، والإهانة والتعذيب على يديه، ليمتنع بعدها عن السؤال عن طفلته ورعايتها".

وتكمل:" حاولت توسيط بعض الأقارب والأصدقاء لحل الخلاف بيننا، ولكنه زاد فى تسليط عنفه وإساءته ضدى، وبدأ فى تهديدى، وتوليت الإنفاق علي ابنتى من أموالى الخاصة، وطالبته كثيرا بإرسال تلك النفقات دون فائدة، مما دفعنى للمطالبة بها بحكم إنها واجبة عليه".

وأكدت سمر، أن طليقها ميسور الحال، وقد سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلا غير إقامة دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة، حيث قدمت للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات، وما يثبت امتناعه عن رعاية طفلته كيدا بها، ومطالبتها أكثر من مرة بالرجوع له مقابل منحها المبالغ التى تنفقها على طفلته.

 

 

 

 

 

 


محكمه الاسره

نفقات فرش وغطاء

عنف الازواج

حقوق المطلقات الشرعيه

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