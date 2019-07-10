سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 09:10 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

زوجة بدعوى طلاق: زوجى تركنى أدخل السجن بسبب 10آلاف جنيه ديون وحرمنى من أطفالى

الأربعاء، 10 يوليه 2019 08:41 ص
زوجة بدعوى طلاق: زوجى تركنى أدخل السجن بسبب 10آلاف جنيه ديون وحرمنى من أطفالى حبس ـ أرشيفية
كتبت ــ أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وذلك بعد رفضه دفع مبلغ 10 آلاف جنيه ثمن أجهزة كهربائية من إحدى الشركات، ليتركها تدخل السجن بعد صدور الحكم عليها لعجزها عن السداد، وحرمانها من طفليها ومنحهما لشقيقته منذ عامين.

 

وأضافت "سلوى.م.ح"، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" زوجى ميسور الحال ويمتلك عدة محال تجارية، ولكنه مريض بالبخل، يرفض منحى مصروفات ويحرمنى وأطفاله من احتياجاتنا الأساسية، لأعيش طوال 7 سنوات في جحيم ".

 

وتكمل الزوجة:" قررت الاعتماد على نفسي وفتح مشروع صغير بدعم مالى من والدى، بشراء الأجهزة الكهربائية من إحدى الشركات وبيعها بالتقسيط للجيران، وتكفلت طوال 3 سنوات بمصروفاتى والطفلين دون حدوث أى مشاكل، إلى أن تخلفت إحدى السيدات بالدفع ليرفض زوجى مساعدتى لحين حل المشكلة".

 

وتضيف سلوى:" صدر حكم بالسجن ضدى بسبب عجزى عن سداد المبالغ المالية للشركة، ووجدنى أخسر كل شىء بسبب جبروت زوجى وتخليه عنى ورفض مد يد المساعدة لى".

 

 وتتابع:" استطاع أهلى بعد 6 شهور لحل الخلاف مع الشركة وتسوية الدين، وخرجت من السجن، وأصبحت ملازمة للفراش بعد أن صعقت برفض زوجى إعادة أبنائى لى ومنحهم لشقيقته، لأعيش طوال عامين محرومة منهم، ومن هنا بدأت حالتى الصحية تتدهور ومكثت بين الحياة والموت، ورفض تطليقى، واستولى على منقولاتى وسرق مصوغاتى الذهبية".


محكمه الاسره

الطلاق للضرر

خلافات اسريه

الغارمات

بخل الازواج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المركزى للإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم من 13.8% إلى 8.9% فى شهر يونيو

المركزى للإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم من 13.8% إلى 8.9% فى شهر يونيو

روبوت على شكل كلب لاستكشاف الكواكب.. فيديو

روبوت على شكل كلب لاستكشاف الكواكب.. فيديو

شاهد.. أحداث تحبس الأنفاس فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

شاهد.. أحداث تحبس الأنفاس فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار

اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار

"تذكرتى" تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ8 حتى نهائى الكان

"تذكرتى" تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ8 حتى نهائى الكان

اعرف ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

اعرف ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World

فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World

ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها "تنظيم الإتاوة"

ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها "تنظيم الإتاوة"

تتكلف 60 مليون إسترلينى..أعمال تجديد ساعة بيج بن البريطانية الشهيرة.. فيديو

تتكلف 60 مليون إسترلينى..أعمال تجديد ساعة بيج بن البريطانية الشهيرة.. فيديو

فيديو.. تعرف على أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم فى تركيا

فيديو.. تعرف على أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم فى تركيا

لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن درجات الرأفة بالامتحانات تعرف عليها

لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن درجات الرأفة بالامتحانات تعرف عليها

10 أسئلة وإجاباتها عن اتفاقية التجارة الحرة القارية.. كيف تؤثر على اقتصاد أفريقيا.. وأسباب توقيعها وموعد سريانها والدول الموقعة.. ولماذا تعتبر الحركة التجارية الأكبر فى العالم والهدف منها؟

10 أسئلة وإجاباتها عن اتفاقية التجارة الحرة القارية.. كيف تؤثر على اقتصاد أفريقيا.. وأسباب توقيعها وموعد سريانها والدول الموقعة.. ولماذا تعتبر الحركة التجارية الأكبر فى العالم والهدف منها؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة