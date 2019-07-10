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رئيس وزراء اليونان الجديد يعتزم تقديم مشروع قانون لخفض الضرائب

الأربعاء، 10 يوليه 2019 07:18 م
رئيس وزراء اليونان الجديد يعتزم تقديم مشروع قانون لخفض الضرائب كيرياكوس ميتسوتاكيس
أثينا (أ ش أ)

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أعلن كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليونانى الجديد، أن حكومته تعتزم تقديم مشروع قانون للبرلمان بتخفيض الضرائب خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن ذلك جاء خلال أول اجتماع لحكومة ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، موضحة أن البرلمان الجديد سيحلف اليمين الأسبوع المقبل، بعد الانتخابات التى فاز بها حزب رئيس الوزراء "الديمقراطية الجديدة" المحافظ.

كما أعطى رئيس الوزراء الجديد، الذى يخلف أليكسس تسيبراس، عدة توجيهات لحكومته الجديدة فى إطار خطة عمل تستمر حتى ديسمبر المقبل، وكان الحزب قد تعهد بسلسلة من إجراءات خفض الضرائب ومن بينها ضريبتى الدخل والشركات.

ورغم فوز الحزب بأغلبية برلمانية إلا أن ميتسوتاكيس أكد أن الحكومة تسعى للتعاون ولتشكيل تحالفات، مشيرا إلى رغبتها فى بناء جسور وليس تشييد جدران.

 


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