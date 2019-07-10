رئيس قضايا الدولة يسلم والدة الشهيد عمر القاضى درع الهيئة وعضوية النادى

كتب إبراهيم قاسم

انتهت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده، من تكريم والدة الشهيد عمر القاضى الذى استشهد فى الهجوم الإرهابى على كمين العريش بسيناء ليلة عيد الفطر الماضى، وذلك بعد منحها درع الهيئة بالإضافة إلى إعطاء أسرة الشهيد من الأب والأم والأشقاء العضوية الشرفية بنادى الهيئة لتمتع بالميزات التى يحصل عليها أعضاء النادى.





وحضرت والدة الشهيد عمر القاضى إلى مقر هيئة قضايا الدولة، حيث تم منحها درع الهيئة تقديرا لروح البذل والعطاء وتكريما لروح الشهيد.

وقال المستشار حسين عبده، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن المجلس الخاص بالهيئة كان بدأ فى إجراء مقابلات شخصية لتعيين خريجى دفعة 2017 فى وظيفة مندوب مساعد بالهيئة، وتصادف أن الشهيد عمر إبراهيم كمال القاضى وهو ملازم فى الشرطة كان ضمن الذين تقدموا بملفاتهم للتعين فى تلك الوظيفية ودون اسمه رقم 300 فى الكشف.





وأوضح "عبده"، لـ"اليوم السابع"، أنه فوجئ باستشهاد البطل عمر القاضى المتقدم لتلك الوظيفة فى الهجوم الإرهابى على كمين العريش بسيناء ليلة عيد الفطر الماضى، وقرر تكريم أسرته بمنحها العضوية الشرفية بنادى مستشارى هيئة قضايا الدولة وفروعه بالمحافظات، ومنح أسرة الشهيد درع الهيئة تقديرا لروح البذل والعطاء وتكريما لروح الشهيد.







