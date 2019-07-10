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رئيس الوزراء يشهد توقيع 6 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة لتطوير مناطق 6 محافظات

الأربعاء، 10 يوليه 2019 07:25 م
رئيس الوزراء يشهد توقيع 6 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة لتطوير مناطق 6 محافظات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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الحكومة: تنفيذ المشروعات بتكلفة استثمارية 113 مليون جنيه

في إطار خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية والإرتقاء بالخدمات والمرافق

د. نيفين جامع: 125 ألف و 167 يومية عمل توفرها المشروعات المُنفذة

 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 6 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بنية أساسية كثيفة العمالة، بهدف تطوير عدد من المناطق بمحافظات: الإسكندرية، بورسعيد، أسيوط، الجيزة، الشرقية، والمنوفية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بتمويل من الاتحاد الأوروبى ممثلأً في بنك الاستثمار الأوروبى.

وقام بالتوقيع على الاتفاقيات الـ 6، نيابة عن المحافظين أصحاب الإختصاص، والدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وعقب التوقيع تم التأكيد على  أن المشروعات التي تم ابرام الإتفاقات بشأنها، سيتمُ تنفيذها بتكلفة استثمارية تصل لنحو 113 مليون و 300 ألف جنيه، كمنحة من الاتحاد الأوروبي ممثلاً في بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية، والإرتقاء بالخدمات والمرافق، لكونها تمسُ بصورة مباشرة حياة المواطنين.

من جانبها أوضحت الدكتورة نيفين جامع، أن هذه المشروعات "كثيفة العمالة"، تساهم في توفير الآلاف من فرص العمل خلال مدة تنفيذ تلك المشروعات، والتي تصل إلى 18 شهراً من العمل في كل محافظة، بما يصل إلى نحو 125 ألف و 167 يومية عمل (عامل/يوم)، تُكافئ حوالي 1252 فرصة عمل، على أساس أن متوسط المدة الزمنية لتنفيذ المشروع الفرعي هي أربعة أشهر، بالإضافة إلى فرص العمل للإدارة.

 

ففيما يتعلق بمحافظة الإسكندرية، تناول الإتفاق مشروع تطوير حي العامرية، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمقاولين من القطاع الخاص المحلي، بتكلفة 14 مليون جنيه، ويشمل المشروع إحلال وتجديد كل من شبكات مياه بطول 6.5 كم، وشبكات الصرف الصحى بطول 0.317 كم، ويوفر المشروع أثناء تنفيذه ما يكافئ 117 فرصة عمل

وفي بورسعيد، تضمن الإتفاق تطوير حي الضواحي، بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، ومديري الإسكان والمرافق، والمقاولين من القطاع الخاص المحلي ، بتكلفة تصل إلى نحو 15 مليون جنيه، ويشمل المشروع ترميم وصيانة 4 مدارس، ومركز شباب، ويحقق المشروع أثناء تنفيذه ما يُكافئ 125 فرصة عمل.

أما محافظة أسيوط، فقد تضمن الإتفاق تطوير حي غرب مدينة أسيوط، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الإسكان والمرافق، والمقاولين من القطاع الخاص المحلي، بتكلفة تصل إلى نحو 23 مليون و 300 ألف جنيه،  ويشمل المشروع إحلال وتجديد خطوط إنحدار للصرف الصحى بطول 14.35 كم، وترميم وصيانة وحدتين صحيتين، ويحقق المشروع أثناء تنفيذه ما يُكافئ 235 فرصة عمل.

وفي محافظة الجيزة، يتضمن الإتفاق تطوير حي إمبابة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الأبنية التعليمية، والمقاولين من القطاع الخاص المحلي، بتكلفة تصل إلى نحو 23 مليون جنيه، ويشمل المشروع إحلال وتجديد خطوط مياه شرب بطول 8.7 كم، وتركيب صنابير حريق بعدد 48 صنبوراً، وصيانة وترميم عدد 9 مدارس، ويحقق المشروع أثناء تنفيذه ما يُكافئ 232 فرصة عمل.

وفي محافظة الشرقية، يتضمن الإتفاق تطوير مدينة الزقازيق، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الطرق والنقل، ومديرية الإسكان والمرافق، والمقاولين من القطاع الخاص المحلي، بتكلفة تصل إلى نحو 15 مليون جنيه، ويشمل المشروع إحلال وتجديد خطوط مياه شرب بطول 4.7 كم، ورصف شوارع داخلية ببلاط الإنترلوك بمسطح 56 ألف م2، وصيانة وترميم مبنى مكتب صحة ثان الزقازيق، ويحقق المشروع أثناء تنفيذه ما يُكافئ 198 فرصة عمل.

وفي محافظة المنوفية، يتضمن الإتفاق تطوير مدينة تلا، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الأبنية التعليمية، ومديرية الطرق والنقل، والمقاولين من القطاع الخاص المحلي، بتكلفة تصل إلى نحو 23 مليون جنيه، ويشمل المشروع إحلال وتجديد شبكات مياه بطول 9.8 كم، ورصف 38 شارعاً داخلياً ببلاط الإنترلوك بمسطح 22 ألف م2، وترميم وصيانة وحدتين صحيتين، ويحقق المشروع أثناء تنفيذه ما يُكافئ 345 فرصة عمل.


المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مجلس الوزراء

مصر

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