سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 08:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

دراسة: قشر البيض المسحوق يساعد فى إصلاح تلف العظام

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:30 م
دراسة: قشر البيض المسحوق يساعد فى إصلاح تلف العظام قشر البيض
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة جديدة لباحثين من جامعة ماساتشوستس لويل عن كيفية أن يكون لقشر البيض المكسور دور في إصلاح تلف العظام، حيث وجد الباحثون طريقة مبتكرة لاستخدام قشر البيض لدعم نمو أنسجة العظام الجديدة، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

 وأكدت الدراسة أن تلك قشرة البيض مصنوعة بالكامل من كربونات الكالسيوم  وهي مادة ضرورية للحفاظ على صحة العظام، وهناك الكثيرون يصنعون من قشر البيض مسحوقا ناعما يستخدمونه كمكمل طبيعى للكالسيوم لصحة عظامهم.

article-53

وبالرغم من فوائده ظلت إمكانات قشر البيض للصحة غير مستغلة حتى الآن، واستخدم الباحثون من جامعة ماساتشوستس (UMass) Lowell قشر البيض المطحون جيدًا لإنشاء مادة حيوية تساعد على تجديد العظام بعد تعرضها لأضرار.

في دراستهم  التي تظهر الآن نتائجها في مجلة Biomaterial Sciences  استخدم الأستاذ المساعد جولدن كامسي أونال وزملاؤها من UMass عملية مبتكرة لإنشاء وسيلة يمكن أن تساعد العلماء على تطوير أنسجة عظام جديدة باستخدام قشر البيض.

tbl_articles_article_19447_518c0082a9-54bf-404d-a89e-46d533c15139

وتتطلب تلك  العملية الابتكارية من الباحثين إضافة قشر البيض المطحون جيدًا من بيض الدجاج إلى مزيج هيدروجيل وهذا يسمح لهم بتكوين إطار يمكن أن يتشكل فيه عظم جديد من خلايا العظام، لأن قشر البيض يتكون من الكالسيوم مما يسمح للخلايا العظمية بالتطور إلى نسيج عظمي وتصلب أسرع. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تسريع عملية الشفاء في سياق عملية ترقيع العظام ، وهو نوع من الجراحة يقوم فيها المختصون بزرع أنسجة عظمية جديدة في موقع العظم التالف للسماح لها بالشفاء.

 

 


قشر البيض

دراسه جديده

فوائد قشر البيض

فوائد قشر البيض للعظام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة