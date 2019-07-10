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دراسة: رذاذ الأنسولين الأنفى يعزز الذاكرة لدى مرضى السمنة المفرطة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 06:30 م
دراسة: رذاذ الأنسولين الأنفى يعزز الذاكرة لدى مرضى السمنة المفرطة رذاذ الأنسولين الأنفى
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية جديدة أن رذاذ الأنسولين الأنفي قد يحسن الوظيفة الإدراكية لدى المراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة والبدانة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم استخدام الهرمون لتنظيم نسبة السكر في الدم والتمثيل الغذائي في أولئك الذين يعانون من مرض السكري.

لكن العلماء وجدوا أن الأنسولين المستنشق يصل إلى المخ مباشرة ، مما يعزز الذاكرة ويحسن الاتصال بين مناطق المخ المرتبطة بالأداء المعرفي.

وقال الفريق من كلية الطب بـ "جامعة ييل" في كونيتيكت، إن النتائج أولية، لكنهم يشيرون إلى أن السمنة لا تؤدي فقط إلى ضعف الذاكرة ولكن أيضًا أن الأنسولين يمكنه عكس ذلك.

أظهرت الدراسات السابقة أن الأنسولين ينتقل مباشرة إلى المخ ، حيث يمكنه التأثير على المناطق التي تلعب دورًا في الذاكرة والشهية.

وعند الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ، يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين الذي ينتجه بشكل طبيعي، ولكن عندما يصبح الدماغ مقاومًا للأنسولين ، تنخفض الذاكرة ، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف.

 

 


رذاذ الأنسولين الأنفى

الانسولين

الانسولين والمخ

السمنة

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