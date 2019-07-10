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خلال ساعات .. الحكم على المتهم بخطف طفلة وقتلها فى مصر القديمة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 06:00 ص
خلال ساعات .. الحكم على المتهم بخطف طفلة وقتلها فى مصر القديمة محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الأربعاء، حكمها  على المتهم بخطف واغتصاب طفلة، وقتلها بمصر القديمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين، إبراهيم سيد خلف الله، وحاتم محمد الخولى وشادى رفقى عبد الفتاح، وأمانة سر شريف محمد.

وأسندت النيابة للمتهم "رمضان. ع"، تهمة خطف طفلة مجهولة الهوية، واستدراجها لأحد الأماكن النائية والتعدى عليها، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة قتل الطفلة مع سبق الإصرار ، بأن كتم أنفاسها لمدة طويلة حتى فارقت الحياة.

 

 

 


قتل

القتل العمد

اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

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