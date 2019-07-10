خطوة بخطوة..كيف تحصل على إعانات الوفاة من اتحاد المهن الطبية

كتبت آية دعبس

مجموعة من الخدمات يقدمها اتحاد نقابات المهن الطبية، لأعضاء النقابات الطبية الأربعة "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، من بينها الإعانات.

ويرصد "اليوم السابع"، فى هذا التقرير الأوراق المطلوبة لإعانات الوفاة من اتحاد المهن الطبية:

1- صورة طبق الأصل من الرقم القومي للعضو .

2- استمارة أ.ن ( من النقابة العامة).

3- استمارة طلب معاش ( أعضاء – أسر ) من الاتحاد .

4- أصل خطاب من البنك ( الأهلى– مصر– الأسكندرية ) موضح به رقم الحساب .

5- إعلام وراثة أصل+ صورة طبق الاصل .

6- مستخرج من شهادة الوفاة ( أصل + صورة طبق الأصل).

7- قرار الوصاية ( أصل + صورة طبق الأصل).

8- مستخرج رسمى من شهادات ميلاد الأبناء ( اصل + صورة طبق الأصل).

9- شهادات قيد ( مدارس / كليات ) اصل + صورة طبق الأصل.

10- إقرار بالشهر العقاري للزوجة بعدم الزواج، وللبنات بعدم الزواج والعمل، "أصل + صورة طبق الأصل" .

11- صورة الرقم القومى للزوجة، "أصل + صورة طبق الأصل".

12- صورة الرقم القومى للوصى، "أصل + صورة طبق الأصل".

13- صورة الرقم القومى للأبناء البالغين، "أصل + صورة طبق الأصل".

14- حركة تأمينية للأبناء الإناث حالى وسابق عن نفسها، وعن والديها، "أصل + صورة طبق الأصل".

15- قيد عائلى للزوج، "أصل+ صورة طبق الأصل".

16- بيان من التأمينات، "أصل+ صورة طبق الأصل".

17- شهادة تحركات للطبيب فى حالة الوفاه خارج الجمهورية،" أصل+ صورة طبق الأصل".