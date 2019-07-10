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حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى تصل 20 محافظة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:48 م
حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى تصل 20 محافظة حملات صندوق مكافحة الإدمان
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة  التضامن الاجتماعى  نتائج لجنة  الكشف عن تعاطى المخدرات  بين العاملين  "موظفين، وعمال، وسائقين"  بالمؤسسات والهيئات  والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة، حيث قامت اللجنة بالكشف على  36067  موظف  فى  20  وزارة، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم  فى 20  محافظة حتى الآن، هما  القاهرة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة وأسيوط وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسوان والجيزة  والفيوم والاسماعيلية والسويس وكفر الشيخ  والدقهلية ودمياط وبورسعيد ، وذلك فى الفترة من 9 يونية الماضى حتى  8 يوليو الجارى، وتبين تعاطى  706  حالة للمواد المخدرة، وأنه يتم إحالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدره إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
 
وأكدت  الوزارة  فى بيان لها، على استمرار  تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الادارى للدولة  لتشمل مختلف المؤسسات  الحكومية  خلال الايام المقبلة، تنفيذا لتوجيهات  رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل  تكثيف الحملات  بشكل  مستمر، بجانب أيضا سيتم استمرار  تكثيف حملات  الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة  بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
 
وأوضحت  الوزارة  أن من  يطلب  العلاج  من الإدمان طواعية  يتم اعتباره كمريض  ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة  من خلال الخط الساخن  لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.
 
من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه  جارى تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الوزارات والهيئات التابعة لها فى المحافظات  المختلفة خاصة الهيئات  والمؤسسات الخدمية التى تقدم خدمات للمواطنين، حيث يتم التنسيق حاليا  مع كافة الوزارات والمؤسسات  الحكومية المختلفة فى المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين  لديهم ،وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف  على العاملين للتأكد من عدم  تعاطيهم المواد المخدرة  وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم كشف  على العاملين بها، لتذليل اى عقبات تواجه حملات الكشف  لافتا الى  انه سيتم  أيضا  تكثيف  حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية، وأن من  يثبت تعاطيه للمواد المخدرة  ،يتم فصله من العمل  بالتنسيق مع وزارة  التربية والتعليم، وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.
 
وأشار عثمان إلى أن  الصندوق  يواصل  أيضا تنظيم  العديد  من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة  على مستوى جميع المحافظات، تحت عنوان "مصلحتك "، لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول أليات تطبيقه.

التضامن

صندوق الادمان

الكشف عن تعاطى المخدرات

العاملين فى الجهاز الادارى للدولة

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