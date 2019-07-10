حكومة اليمن تدين استمرار إيران فى تزويد ميليشيا الحوثى بالأسلحة

عدن (أ ش أ)

جددت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، إدانتها لاستمرار النظام الإيرانى بتزويد ميليشيا جماعة الحوثى الانقلابية بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة فى عملياتها الإرهابية، التى تستهدف المدنيين وتساهم فى تقويض جهود حل الأزمة بطريقة سلمية.

ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن مجلس الوزراء اليمنى، قوله فى بيان عقب اجتماعه الدورى بالعاصمة المؤقتة عدن، إن معرض الميليشيا الحوثية الذى أعلنت عنه خلال الأيام الماضية، ومقارنته بالقطع ذاتها التى عرضها الحرس الثورى الإيرانى فى معرض افتتحه مطلع عام 2019، يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة فى قتل الشعب اليمنى واستهداف المرافق المدنية فى السعودية وتهديد الملاحة الدولية، معتبرًا أن ذلك بمثابة تحد واضح وصريح للإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولى رقم 2216 والقرار 2140 التى نصت على حظر توريد كافة أنواع الأسلحة.

وشدد مجلس الوزراء اليمنى على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولى إجراءات رادعة ضد إيران، التى تصر على إطالة أمد الحرب فى اليمن، بتزويد الميليشيات الانقلابية بالأسلحة والصواريخ، التى تهدد أمن واستقرار وسلامة المنطقة، والملاحة الدولية فى مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية الدولية فى العالم.

وطالبت الحكومة اليمنية، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بالتدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن ميليشيات الحوثى الانقلابية بحق 36 مختطفا من الناشطين والأكاديميين والسياسيين، بعد أربع من سنوات من اعتقالهم واختطافهم.