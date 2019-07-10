حبس 3 متهمين جدد 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، بتهمة الإنضمام إلى جماعه أسست على خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهمين عبد الحليم يونس، ومحمد مسعود، وسعد الله بريك، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.