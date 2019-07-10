حبس قاتل جاره بالخانكة 4 أيام على ذمة التحقيقات

القليوبية نيفين طه

قررت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتله جاره نجار مسلح بالرصاص لخلافات على الجيرة.

تلقى اللواء رضا طبلية إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة بمقتل " محمد. م. م " 41 سنة بطلق نارى فى مشاجرة مع أحد جيرانه.

أكدت تحريات اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، وجود خلافات جيرة بين الطرفين تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته محدثاً إصابة الأول التى أودت بحياته وفر هارباً.