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حبس عاطل بتهمة سرقة سائق توك توك بالإكراه فى المرج

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:47 ص
حبس عاطل بتهمة سرقة سائق توك توك بالإكراه فى المرج سرقة توك توك ــ ارشيفية
كتب ــ كريم صبحى

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أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة  توك توك بالإكراه من سائقه.

ونجحت قوة لقسم شرطة الزاوية الحمراء، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عاطل سبق اتهامه فى 8 قضايا آخرها "مخدرات"، أثناء استقلاله مركبة "توك توك" وبحوزته "طبنجة صوت".

وبمناقشته عن مصدر مركبة "التوك توك" حيازته اعترف بسرقتها كرهًا عن قائدها بمنطقة مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج، وأمكن التوصل للمجنى عليه 20 سنة ومقيم دائرة قسم شرطة المرج، وباستدعائه تعرف على المتهم، وقرر بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة قسم شرطة المرج استقل معه المتهم المضبوط التوك توك بدعوى توصيله، وأثناء السير استولى منه على المركبة كرهًا عنه، مضيفا أنه كان فى سبيله للإبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


الزاوية الحمراء

سرقة توك توك

المرج

جرائم سائقى التوك توك

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