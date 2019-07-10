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حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بقتل صديقهما بسبب المخدرات فى مصر الجديدة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 09:33 م
حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بقتل صديقهما بسبب المخدرات فى مصر الجديدة جثة - أرشيفية
كتب - عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل صديقهما بسبب الخلاف على ثمن المواد المخدرة فى مصر الجديدة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين أصدقاء المجنى عليه وشركاء فى تجارة المواد المخدرة، ويوم الواقعة بعد أن انتهوا من ترويج وبيع بضاعتهم من الأقراص المخدرة والحشيش، جلسوا ليتقاسما أموال تجارتهم غير المشروعة، فاكتشفوا أن هناك مائة جنيه من حصيلة البيع غير موجودة، فنشبت بينهم مشادة كلامية وشكا فى المجنى عليه، لأنه يحمل أموال البضاعة، وطلبا منه إخراجها، إلا أنه نفى ادعائهما.

وقال المجنى عليه لهما: "عيب ده احنا عشرة عمر وولاد كار واحد"، فتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، وحاولا تفتيشه بالقوة، فاعترض المجنى عليه، مما دفعهما للاعتداء عليه بسلاح أبيض، وإصابته بعدة طعنات فارق على إثرها الحياة.

كان قسم شرطة مصر الجديدة، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص ومقتل أحدهما، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص عثروا علية جثة عاطل فى العقد الثالث من عمره، بها عدة طعنات متفرقة بجسده، تم نقلة إلى المشرحة.

وبإجراء التحريات حول الواقعة، كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من أصدقاء المجنى عليه، بسبب نقص 100 جنيه من حصيلة بيع المواد المخدرة.

بناء على إذن من النيابة العامة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين فى أحد الأكمنة المعدة لهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

 

 


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