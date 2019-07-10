حالة الطقس اليوم الأربعاء 10/7/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وأما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتُصبح أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 2-4 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً بوجه عام، وحاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام. مع ظهور السحب المنخفضة مع ساعات الصباح الباكر أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بداية موجة حارة متوسطة الشدة بحيث يسود طقس حار الى شديد الحرارة في مختلف المناطق ، بينما يسود جو حار جداً في المناطق الغورية وكذلك السهلية المنخفضة ، حيث من المتوقع ان تصل الحرارة في مناطق واسعة من الأغوار الى أكثر من 42 مئوية. الرياح تكون جنوبية غربية الى غربية.