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جامعة الأزهر تدشن مبادرة "اطمئن على قلبك" لطلاب أفريقيا بمركز القلب

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:00 م
جامعة الأزهر تدشن مبادرة "اطمئن على قلبك" لطلاب أفريقيا بمركز القلب جامعة الأزهر تدشن مبادرة "اطمئن على قلبك" لطلاب أفريقيا بمركز القلب
كتب ــ لؤى على

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دشن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، مبادرة "اطمئن على قلبك" للأشقاء من الطلاب الوافدين من  الدول الأفريقية، كما تفقد العيادات بمركز القلب، وتحدث مع المواطنين من المترددين على المركز، حيث أشادوا بالخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدين أن مركز القلب بجامعة الأزهر يعد مفخرة طبية مصرية، ويقدم خدمات طبية متميزة بأسعار رمزية، وأجرى جولة بالقسم الداخلى للاطمئنان على الحالات المرضية المحجوزة، والتي تم إجراء عمليات قسطرة وتركيب الدعامات لها.
 
وأكد أن المركز الإسلامي لأمراض القلب بجامعة الأزهر يفتح أبوابه لجميع الطلاب والطالبات من مختلف دول العالم، بجانب استقباله للطلاب المصريين أيضا، مشددا على أن هذا يأتي في إطار رسالة جامعة الأزهر نحو خدمة المجتمع.
 
وأخيرا، تفقد رئيس الجامعة والوفد المرافق له مركز التدريب الطبي بالمركز، شمل دورة الموجات الصوتية التي يحاضر فيها الدكتور طاهر  سلمان، مدرس القلب والأوعية الدموية بجامعة الأزهر، وقد دار حوار بين رئيس الجامعة والحاضرين في الدورة التدريبية، والذين يمثلون جنسيات مختلفة، موضحًا أن هذه الدورات التدريبية تقام بالمجان بهدف ثقل الخبرات وتنمية المهارات في مجال التعليم الطبي المستمر.
 
جدير بالذكر، أن مركز القلب بجامعة الأزهر قد ساهم بشكل كبير وفعال بجانب باقي مكونات القطاع الطبي بالجامعة في تفعيل مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء علي قوائم الانتظار، حيث قام بإجراء 1000 عملية قسطرة  تشخيصية وتركيب دعامات قلبية لمرضى على قوائم الانتظار.
 
رافقه الدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور على الأمين، مدير المركز الإسلامي لأمراض القلب بجامعة الأزهر.
 
جامعة الازهر تدشن مبادرة "اطمئن على قلبك" لطلاب أفريقيا بمركز القلب
جامعة الازهر تدشن مبادرة "اطمئن على قلبك" لطلاب أفريقيا بمركز القلب

 

جامعة الازهر تدشن مبادرة "اطمئن على قلبك" لطلاب أفريقيا بمركز القلب
جامعة الازهر تدشن مبادرة "اطمئن على قلبك" لطلاب أفريقيا بمركز القلب

 

 

 


مبادرة اطمئن على قلبك

جامعة الازهر

طلاب افريقيا

مركز القلب

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