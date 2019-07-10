تيريزا ماى: "أشعر بالأسف لاستقالة السفير البريطانى فى أمريكا"

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى إنها تأسف لأن السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة شعر باضطراره للاستقالة من المنصب، مشيرة إلى أنه من المطلوب أن يستطيع المسئولين "إسداء النصح كاملا وبصراحة".

واستقال كيم داروك اليوم الأربعاء بعدما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "مخبول" و"غبي" عقب تسريب مذكرات سرية من السفير وصف فيها إدارة الرئيس الأمريكي بأنها تفتقر للكفاءة.

وقالت ماي للبرلمان "تحدثت هذا الصباح إلى السير كيم داروك. أخبرته أنه لأمر يدعو إلى الأسف الكبير أن يشعر باضطراره لترك منصبه".