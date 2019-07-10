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تونس تشارك لأول مرة فى قمة أعمال الكوميسا والمعرض الدولى المصاحب

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:20 م
تونس تشارك لأول مرة فى قمة أعمال الكوميسا والمعرض الدولى المصاحب الكوميسا
كتبت – هناء أبو العز

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تشارك تونس لأول مرة خلال الفترة 17 و 18 يونيو الجاري بنيروبي العاصمة الكينية في «قمة أعمال الكوميسا» ومعرض الكوميسا الدولي « SOURCE21 » الذي ينظمه المركز الدولي للمؤتمرات "جومو كينياتا" ومجلس مؤسسات الكوميسا بالتعاون مع الحكومة ومجلس الصناعة الكينية تحت شعار التميز للجودة.
 
 
ويقود عمر باهي، وزير التجارة  التونسى، الوفد التونسي إلى هذه التظاهرة الاقتصادية الإفريقية المميزة حيث سيكون مصحوبا بعدد من رجال الأعمال التونسيين .
 
 
وأضاف مركز النهوض بالصادرات الذي يؤطر هذه المشاركة الأولى من نوعها لتونس منذ انضمامها لتجمع الكوميسا قبل اشهر مضت أن قمة أعمال الكوميسا ستكون فرصة جيدة للفاعلين الاقتصاديين التونسيين الراغبين في تطوير صادراتهم نحو الأسواق الإفريقية ودول الكوميسا ، فضلا عن تسليط الضوء، مع صناع القرار رفيعي المستوى في دول المجموعة ، على المعوقات التي قد تؤثر على نسق الأعمال و الشراكات التجارية للمؤسسات التونسية سواء في الإقليم أو على الحدود.
 
 
وشدد مركز النهوض بالصادرات على أهمية قمة الأعمال هذه ، التي بإمكانها منح أعضاء الوفد التونسي من رجال الأعمال المشاركة في معرض «SOURCE21» المتعدد القطاعات والاختصاصات الذي يجذب زوارا من أكثر من 56 دولة من حول العالم .وسيسمح انضمام تونس لهذا التجمع الافريقي الهام لرجال الأعمال التونسين الراغبين في التصدير إلى دول المجموعة بالتمتع بجملة من الامتيازات المهمة مخصصة للتصدير فضلا عن امتيازات أخرى يقدمها البنك الإفريقي للتنمية لتفعيل التبادل التجاري بين دول المجموعة.
 
 
وتشدد الكوميسا على أهمية هذا المعرض لدوره في زيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء الإحدى والعشرين فضلا عن تطوير الأعمال في المرحلة القادمة ، ذلك أن التجمع يمثل اليوم 560 مليون ساكن وناتج إجمالي داخلي يزيد عن 769 مليار دولار أمريكي في سنة 2018.
 

تونس

الكوميسا

نيروبى

افريقيا

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