تفاصيل القبض على قاتل محفظة قرآن بإمبابة.. المتهم بعترف ويرشد عن المسروقات

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد المتهم بقتل محفظة قرآن بإمبابة، عن هاتفين استولى عليهما من شقة الضحية، كما اعترف بارتكاب الجريمة، بدافع السرقة، نافيا عثوره على أى متعلقات ثمينة بشقة المجنى عليها، كما أرشد المتهم عن الملابس التى كان يرتديها أثناء ارتكابه الجريمة، وتم العثور عليها ملطخة بدماء الضحية.

كان قسم شرطة إمبابة، تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة "أمل.ع" محفظة قرآن، داخل مسكنها، مصابة بعدة طعنات.

وبإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن عاطل يدعى "فتحى"، وراء ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف أنه شاهد الضحية، أثناء سيرها بالشارع، تحمل حقائب، فعرض عليها مساعدتها، وقرر حينها سرقتها، وعندما صعد للشقة، حاول الاستيلاء على متعلقاتها، فحاولت مقاومته، مما دفعه لتسديد عدة طعنات لها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.