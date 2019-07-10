تعرف على 6 حالات يمتنع فيها الطبيب الشرعى عن تشريح الجثة

كتب إبراهيم قاسم

تساهم عملية تشريح الجثث فى مشرحة الطب الشرعى، فى كشف العديد من الألغاز، والغموض الذى يحيط بالجرائم الجنائية، والتى تمكن الطبيب الشرعى من كتابة تقريره، بشأن سيناريو وقوع الجريمة، والوقف على أسباب الوفاة، وتاريخها، بجانب فحص وتوثيق الجروح والإصابات حدوثها.

ورغم أن عملية التشريح تفيد فى كشف غموض الجرائم، إلا أن القانون وتعليمات النيابة العامة، حددت الحالات والحوادث التى لا يجوز فيها تشريح الجثة، وهى :

1-الحالات التى دخلت المستشفيات للعلاج أو الجراحة وتوفيت إلا فى بعض حالات الأهمال الطبى.

2-حالات السقوط من أعلى سطح المبانى سواء كان منتحرا أو وفاة طبيعية.

3-حالات الوفاة الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

4-حالات الوفاة نتيجة حادث إنهيار مبنى ما لم يكن عن قصد من صاحب المبنى.

5-حالات الوفاة باللدغ أوعقر الحيوانات ما لم تكن عن قصد أو خطأ من صاحب الحيوان.

6-حالات الوفاة التى يكون فيها الكشف الطبي الظاهري لم يكشف عن وجود شبهة جنائية في الوفاة.