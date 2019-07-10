سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:10 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

تعرف على عقوبة مدير مصنع اغذية ضبط بحوزته 16 طن "طحينة" مجهولة المصدر

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:00 ص
تعرف على عقوبة مدير مصنع اغذية ضبط بحوزته 16 طن "طحينة" مجهولة المصدر مصنع طحينة غير مرخص ــ أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط قرابة 16 طن منتجات، ومستلزمات إنتاج سلع غذائية "طحينة"، مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات داخل مصنع غير مرخص بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، قيام المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية فى برج العرب بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى من خلال تصنيع مواد غذائية "طحينة"، بدون ترخيص مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وطرحها للبيع بالأسواق

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم. 
 

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى، والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".

  وحدد القانون حالات الغش فى:
 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

  · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

ـ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، موضوع الجريمة، أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

حيث قررت محكمة النقض المصرية، ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشيىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته، ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام، بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه". 


طحينة

اغذية فاسدة

ضبط اغذية فاسدة

حملات تموينية

سلع فاسدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
روبوت على شكل كلب لاستكشاف الكواكب.. فيديو

روبوت على شكل كلب لاستكشاف الكواكب.. فيديو

شاهد.. أحداث تحبس الأنفاس فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

شاهد.. أحداث تحبس الأنفاس فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار

اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار

"تذكرتى" تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ8 حتى نهائى الكان

"تذكرتى" تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ8 حتى نهائى الكان

اعرف ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

اعرف ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World

فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World

ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها "تنظيم الإتاوة"

ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها "تنظيم الإتاوة"

تتكلف 60 مليون إسترلينى..أعمال تجديد ساعة بيج بن البريطانية الشهيرة.. فيديو

تتكلف 60 مليون إسترلينى..أعمال تجديد ساعة بيج بن البريطانية الشهيرة.. فيديو

فيديو.. تعرف على أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم فى تركيا

فيديو.. تعرف على أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم فى تركيا

لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن درجات الرأفة بالامتحانات تعرف عليها

لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن درجات الرأفة بالامتحانات تعرف عليها

10 أسئلة وإجاباتها عن اتفاقية التجارة الحرة القارية.. كيف تؤثر على اقتصاد أفريقيا.. وأسباب توقيعها وموعد سريانها والدول الموقعة.. ولماذا تعتبر الحركة التجارية الأكبر فى العالم والهدف منها؟

10 أسئلة وإجاباتها عن اتفاقية التجارة الحرة القارية.. كيف تؤثر على اقتصاد أفريقيا.. وأسباب توقيعها وموعد سريانها والدول الموقعة.. ولماذا تعتبر الحركة التجارية الأكبر فى العالم والهدف منها؟

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة