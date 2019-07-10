تعرف على دور المجلس القومى للمرأة فى القصاص من 4 خطفوا سيدة واغتصبوها

أكد المجلس القومى للمرأة أن محكمة النقض أيدت الحكم بإعدام أربع ذئاب بشرية قاموا بخطف واغتصاب وسرقة السيدة/ أ.ع .

وقال المجلس فى بيان له، إن أحد الأشخاص لجأ إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة يشكو تعرض زوجته أ.ع بتاريخ 2014/5/19 للخطف والاغتصاب من 4 أشخاص أثناء ذهابها لعيادة الطبيب للإطمئنان على صحتها، حيث قام سائق توك توك بخطفها هو وثلاثة آخرين خلال سيرها فى الأراضى الزراعية، واعتدوا عليها بالضرب بشومة على الرأس وباستخدم الأسلحة البيضاء، ثم قاموا بسرقتها وتناوبوا اغتصابها.

وتابع المجلس: نجحت الشرطة فى القبض على الأربعة ذئاب البشرية، وبمواجهتهم بالمجنى عليها استطاعت التعرف عليهم، وقامت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات طنطا، التى بدورها قامت بإصدار الحكم عليهم بالإعدام شنقاً بتاريخ 2017/5/17، ثم ـأحيلت القضية إلي محكمة النقض.

وتابع البيان ونظرا للظروف المادية وعدم القدرة على تحمل تكاليف المحاماة، طالب زوج المجنى عليها مساعدة مكتب شكاوى المرأة ودعم القضية قانونيا ومتابعتها، ومن جانبه قام مكتب شكاوى المرأة بتحويل القضية لأحد المحامين المتطوعين بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس، الذى قام بمتابعة القضية بمحكمة النقض حتى إعلان المحكمة تأييد الحكم بإعدام المتهمين الأربعة بتاريخ 2019/6/16 م.