تشريح ودفن جثتى شخصين لقى مصرعهما بحادث تصادم سيارة نقل ودارجة فى الظاهر

كتب سليم على

أمرت نيابة الظاهر، بتشريح ودفن جثة شخصين لقى مصرعهما فى حادث تصادم سيارة نقل، و دارجة بخارية، أعلى الطريق، فى دائرة القسم، كما انتقلت النيابة للمعاينة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشقت تحقيقات النيابة، أن غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى الظاهر، بوقوع حادث مرورى أسفر عن وفاة شخصين، وأدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث ،فيما تم نقل المتوفين الى المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.