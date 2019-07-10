سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

تشريح ودفن جثتى شخصين لقى مصرعهما بحادث تصادم سيارة نقل ودارجة فى الظاهر

الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:08 م
تشريح ودفن جثتى شخصين لقى مصرعهما بحادث تصادم سيارة نقل ودارجة فى الظاهر حادث تصادم - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الظاهر، بتشريح ودفن جثة شخصين لقى مصرعهما فى حادث تصادم سيارة نقل، و دارجة بخارية، أعلى الطريق، فى دائرة القسم، كما انتقلت النيابة للمعاينة للوقوف على ملابسات الواقعة.  

وكشقت تحقيقات النيابة، أن غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى الظاهر، بوقوع حادث مرورى أسفر عن وفاة شخصين، وأدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث ،فيما تم نقل المتوفين الى المستشفى،  وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 

 

 

 

 

 


حادث مرورى بالظاهر

اوناش مرورية للحادث

زحام مرورى بالطريق

سيارات الاسعاف المتوفين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بيونسيه تطلق أغنية جديدة لفيلم The Lion King.. تعرف على تفاصيلها

بيونسيه تطلق أغنية جديدة لفيلم The Lion King.. تعرف على تفاصيلها

ورطة كبرى فى الأهلى بعد التعاقد مع المالى!

ورطة كبرى فى الأهلى بعد التعاقد مع المالى!

نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة