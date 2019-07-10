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ترامب: العقوبات على إيران ستزيد قريبا وبشكل كبير

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:32 م
ترامب: العقوبات على إيران ستزيد قريبا وبشكل كبير الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
(رويترز)

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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران اليوم الأربعاء، بتخصيب اليورانيوم سرا ولفترة طويلة وحذر من أن العقوبات الأمريكية ستزيد قريبا فيما عقدت منظمة تابعة للأمم المتحدة اجتماعا طارئا بشأن انتهاك طهران للاتفاق النووي.

وقال ترامب على تويتر "لطالما كانت إيران تخصب (اليورانيوم) سرا في انتهاك كامل للاتفاق الرديء الذي تكلف 150 مليار دولار والذي أبرمه (وزير الخارجية السابق) جون كيري وإدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما. تذكروا أن أجل هذا الاتفاق كان سينقضي خلال سنوات قليلة. العقوبات ستزيد قريبا وبشكل كبير".

 


ترامب

ايران

الاتفاق النووى

تخصيب اليورانيوم

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