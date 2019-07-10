ترامب: العقوبات على إيران ستزيد قريبا وبشكل كبير

(رويترز)

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران اليوم الأربعاء، بتخصيب اليورانيوم سرا ولفترة طويلة وحذر من أن العقوبات الأمريكية ستزيد قريبا فيما عقدت منظمة تابعة للأمم المتحدة اجتماعا طارئا بشأن انتهاك طهران للاتفاق النووي.