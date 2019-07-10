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تحرير 1257 مخالفة مرورية وفحص 39 شخصًا جنائيًا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 07:09 ص
تحرير 1257 مخالفة مرورية وفحص 39 شخصًا جنائيًا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة أمنية - ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنة مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1257 مخالفة مرورية متنوعة .

 

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 9 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 39 شخصًا كما تم فحص 11 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 11 شخصًا وتبين وجود 3 عاطلين، منهم هاربون من أحكام قضائية.


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