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تجديد حبس 4 مشرفين بتهمة الإهمال فى وفاة طفل غرقا بحمام سباحة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:31 م
تجديد حبس 4 مشرفين بتهمة الإهمال فى وفاة طفل غرقا بحمام سباحة غرق طفل - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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 قرر قاضى المعارضات بمحكمة مصر الجديدة ، تجديد  حبس  4 مشرفين حمام سباحة فى نادى رياضى، 15 يوما على ذمة التحقيق  بتهمة الإهمال عقب وفاة طفل نتيجة غرقه.

 

واستمعت النيابة لأقوال والد الطفل، الذى اتهم مشرفى حمام السباحة بالتسبب فى وفاة ابنه 5 سنوات، مشيرا إلى أن ابنه تم تسليمه إلى مشرف حمام السباحة فى النادى، وطلب منه الاعتناء به بعض الوقت بسبب إلحاح ابنه النزول إلى حمام السباحة وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه، وأنه لم يتأخر دقائق وعاد إلى حمام السباحة ولم يجد ابنه فى المكان، وعقب البحث عنه تم استخراجه من قاع المياه فى حمام السباحة جثة هامدة.


غرق طفل فى حمام سباحة

حمام سباحة

النزهة

غرق طفل فى النزهة

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