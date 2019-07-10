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تجديد حبس متهم 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:04 م
تجديد حبس متهم 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس محمد ناصر 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

 

يواجه المتهم بالقضية رقم 631 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.


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