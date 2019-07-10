تجديد حبس عصابة السيارات السوزوكى فى العياط 15 يومًا

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطهم فى سرقة السيارات السوزوكى، وبيعها بمركز العياط بجنوب الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

أجهزة الأمن بقسم شرطة العياط أجرت تحريات موسعة حول نشاط المتهمين وتوصلت لدور كل منهما فى التشكيل العصابى، ونجحت فى ضبطهم، واستعادة عدد من السيارات المسروقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين فى الواقعة هم كل من "مصطفى. ز" 21 سنة سائق ومقيم فى قرية العطف، و"عمرو.ز" 28 سنة سائق ومقيم فى قرية العطف ودوره التصرف فى السيارات المسروقة بالبيع.

وتبين تورط كل من "أحمد.ف" 29 سنة ميكانيكى سيارات والشهير ب"أحمد الميكانيكى"، ومقيم فى قرية المتنيا، فى الانضمام للتشكيل واقتصر دوره على فتح السيارات، وتسهيل سرقتها.

كما تورط فى الواقعة "أحمد.س" 24 سنة سائق ومقيم فى العطف والشهير بـ"حموقة"، و "فارس.ش" 39 سنة سائق والشهير بـ"أبو رفعت"، و "خالد.ح" 37 سنة، و"محمد.أ" 24 سنة سائق والشهير بـ"بلوظة".