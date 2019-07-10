تجديد حبس عاطلين انتحلا صفة شرطيين لسرقة المواطنين فى العياط 15 يومًا

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الاستئناف الجيزة حبس عاطلين، لاتهامهما بانتحال صفة رجلى شرطة، وسرقة المواطنين بالطالبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وتم ضبط المتهمين، أثناء متابعة قوة أمنية، تابعة لقسم شرطة العياط، لمتابعة الحالة الأمنية، فتمكنوا من ضبط شخصين أحدهما مسجل خطر، سبق اتهامه فى 17 قضية، وعاطل، يستقلان سيارة ملاكى، مطموسة الأرقام، وضبط بحوزتهما (طبنجة صوت، جهاز لاسلكى "بلاستيك"، كارنيه شرطة "مزور"، حقيبة بها كمية من قصاصات الأوراق - 2 هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبتفتيش السيارة عُثر على لوحاتها الأصلية، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة باستخدام المضبوطات، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأضافا بأن السيارة مستأجرة بمعرفة الثانى.

وأثناء السير فى إجراءات البحث وجمع المعلومات، حضر للقسم أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصين وادعيا أنهما من رجال الشرطة، واصطحباه داخل سيارة ملاكى بزعم فحصه وما بحوزته من متعلقات، ثم قاما بوضع متعلقاته داخل مظروف وصرفه، وعقب ذلك اكتشف سرقة مبلغ مالى، بعرض المتهمين عليه تعرف عليهما واتهمهما بارتكاب الواقعة.