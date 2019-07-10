تجديد حبس عاطلان بتهمة الشروع فى قتل سائق توك توك بالنهضة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطلين، 15 يوما علي ذمة التحقيق، لاتهامهما بالتعدي علي سائق توك توك بسلاح أبيض، لخلافات نشبت بينهم على الأجرة فى منطقة النهضة، مما أسفر عن اصابته باصابات بالغة.

تلقى قسم شرطة النهضة إخطارا من المستشفى يفيد بوصول "وليد. م"، سائق توك توك، به إصابة بالغة في البطن، وبالانتقال والفحص تبين طعنه بسلاح أبيض وبمناقشته أدلى بقيام عاطلين بطعنه لخلاف نشب بينهم على الأجرة بمنطقة النهضة وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثاني من القبض على المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهما واقعة التعدي على المجني عليه بسلاح أبيض وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.