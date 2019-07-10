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تجديد حبس صاحب شركة نصب على عدد من الشباب لتسفيرهم للعمل بالخارج

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:00 م
تجديد حبس صاحب شركة نصب على عدد من الشباب لتسفيرهم للعمل بالخارج متهم-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة للمرة الثانية، حبس صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 60 ألف جنيه؛ لتسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية.
 
 
كان 3 أشخاص حرروا بلاغًا بقسم شرطة الهرم أفادوا فيه بتعرضهم للنصب من قبل مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، واستيلائه منهم على مبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه بعدما اقنعهم بتوفير عقود عمل لهم بدولة عربية.
 
 
ّوأكدت التحريات صحة الواقعة وتبين أن "إ.ع" صاحب شركة استولى على مبالغ مالية من المواطنين  بحجة توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، وعقب تقنين الإجراءات وبعمل الأكمنة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازمة.
 
 

نصب واحتيال

البطالة

فرص عمل

دول عربية

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