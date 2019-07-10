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تجديد حبس رئيس مكتب تموين عين شمس و3 آخرين 15 يوماً لاستيلائهم على 1.5 مليون جنيه

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:38 م
تجديد حبس رئيس مكتب تموين عين شمس و3 آخرين 15 يوماً لاستيلائهم على 1.5 مليون جنيه متهم - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاضي المعارضات، حبس رئيس مكتب تموين إيواء عين شمس، وآخرين 15 يوماً احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى تسهيل المتهم الأول استيلاء ثلاثة من بدالى التموين التابعين للمكتب على سلع تموينية من المخصصات التموينية للمواطنين، بالإضافة إلى زيادتها دون وجه حق.

 

يشار إلى أن نيابة الأموال العامة العليا، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطياً بعدما ثبت من التحريات الرقابية عن تورط المتهمين فى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مخصصات تموينية، بلغت قيمة تلك المخصصات نحو 1,5 مليون جنيه، وكانت هيئة الرقابة الإدارية ضبطت المتهمين الأسبوع الماضى وأمرت بإحالتهم لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق.

 

 

 


تجديد حبس متهمين

تجديد حبس رئيس تموين

رئيس مكتب تموين

مكتب تموين عين شمس

الاستيلاء على اموال الدعم

الاستيلاء على بطاقات التموين

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