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بومبيو: عقوبتنا على مسؤولى حزب الله اللبنانى لمواجهة نفوذهم الفاسد

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:03 م
بومبيو: عقوبتنا على مسؤولى حزب الله اللبنانى لمواجهة نفوذهم الفاسد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن العقوبات التى فرضتها بلاده على مسؤولين كبار فى حزب الله اللبنانى، هى جزء من جهود أمريكا لمواجهة النفوذ الفاسد لهؤلاء المسؤولين.
ودعا بومبيو، في تغريدة نشرها على حسابه عبر (تويتر)، حلفاء واشنطن لإدراج حزب الله اللبناني "ككل" (بذراعيه السياسي والعسكري) منظمة إرهابية.
وكانت الإدارة الأمريكية قد وضعت، أمس الثلاثاء، 3 من قادة حزب الله، منهم اثنان نواب في البرلمان اللبناني، على قوائم العقوبات، للاشتباه في استخدامهم لمواقعهم لتعزيز أهداف الميليشيا المدعومة من إيران وتعزيز أنشطة إيران الخبيثة.
وتطال العقوبات الأمريكية النائب أمين شري، والنائب محمد رعد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة"، التي تضم نواب حزب الله في البرلمان اللبناني، ومسؤول جهاز الأمن (وحدة الارتباط والتنسيق) في حزب الله وفيق صفا.
وطالبت واشنطن الحكومة اللبنانية بقطع الاتصالات مع أعضاء حزب الله، وتعي أن الولايات المتحدة لن تغلق أعينها عن أعضاء حزب الله في الحكومة حيث يجب عدم التمييز بين أعضاء حزب الله السياسيين والعسكريين. 


أمريكا

مايك بومبيو

حزب الله

الولايات المتحدة

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