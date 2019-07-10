بوتين يلتقى نظيره القيرجيزى غدًا بموسكو

أ ش أ

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيلتقى نظيره القرجيزى سورونباى جينبيكوف غدًا الخميس فى موسكو.

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن مباحثات الرئيسين الروسي والقيرغيزي ستتناول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

ولم تستبعد وسائل الإعلام الروسية تطرق المباحثات للتعاون العسكري التقني بين روسيا وقيرغيزيا، حيث من المعروف أن روسيا لديها قاعدة جوية عسكرية في أراضي قيرغيزستان.