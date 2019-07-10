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بوتين يشيد بأداء الاقتصاد الروسى: أظهر وتيرة نمو إيجابية طيلة أكثر من 3 أعوام

الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:39 م
بوتين يشيد بأداء الاقتصاد الروسى: أظهر وتيرة نمو إيجابية طيلة أكثر من 3 أعوام بوتين
موسكو (أ ش أ)

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أشاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأداء الاقتصاد فى بلاده.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع الحكومة الروسية، إن الاقتصاد الوطنى أظهر وتيرة نمو إيجابية طيلة أكثر من 3 أعوام، مضيفًا أن حجم الناتج المحلى الإجمالى نما فى الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجارى بنسبة 0.6%.

وأشار إلى أن القطاع الصناعى أظهر زيادة خلال الفترة المذكورة قدرها 2.4%، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل لإعطاء زخم أكبر للاقتصاد وتعزيز استقراره لتحقيق النمو المستدام.

يُذكر أن الاقتصاد الروسى تعرض عام 2014 لضغوط خارجية، متمثلة بهبوط أسعار النفط وفرض العقوبات الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية، إلا أنه عاد للنمو فى 2017، بعدما اتخذت الحكومة الروسية جملة من الإجراءات لدعم قطاعات اقتصادية مختلفة.

 


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