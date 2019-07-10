بوتين يتعهد بدعم الدولة للشركات التى تركز على التكنولوجيا المتقدمة

موسكو ( أ ش أ)

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الدولة ستدعم الشركات العاملة فى قطاعات صناعات التكنولوجيا المتقدمة.

ونقلت وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية عن بوتين قوله، فى احتفال وقعت فيه الحكومة والمنظمات الحكومية ذات الصلة خطابات نوايا لتطوير مجالات مختارة عالية التقنية: "إن الدولة ستقدم كل المساعدة والدعم اللازمين للشركات الشريكة فى مجالات التكنولوجيا الفائقة".

وأشار بوتين إلى الممارسة العالمية، حيث يتحمل قطاع الشركات مسؤولية ما يصل إلى 80% من الأبحاث والتطوير الناجحين، وقال إن المنافسة العالمية لامتلاك تكنولوجيات المستقبل قد بدأت بالفعل.