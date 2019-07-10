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بوتين: توربينات الرياح خطر على الطيور والديدان

الأربعاء، 10 يوليه 2019 09:51 ص
بوتين: توربينات الرياح خطر على الطيور والديدان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
(رويترز)

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شكك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى طاقة الرياح قائلا إن التوربينات الهوائية خطر على الطيور والديدان.

وتتباطأ خطى روسيا، أحد كبار منتجي الوقود الأحفوري في العالم، مقارنة بدول أخرى في مجال تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ونادرا ما تستخدم روسيا طاقة الرياح في توليد الكهرباء. وتعهدت شركة اينيل روسيا بمبلغ 90 مليون يورو لبناء منشأة لتوليد الكهرباء بطاقة 71 ميجاوات بحلول عام 2024.

وقال بوتين خلال مؤتمر لقطاع الطاقة الكهربية نقله التلفزيون من مدينة يكاترينبرج الروسية "توليد الكهرباء من الرياح أمر جيد لكن هل توضع الطيور في الاعتبار في هذه الحالة؟ كم طائر ينفق؟"

وأضاف "تحدث (التوربينات الهوائية) اهتزازات مما يجعل الديدان تخرج من التربة. هذه ليست مزحة".

وأشار بوتين إلى أن الناس لن يحبون العيش على كوكب مرقط "بصفوف من مولدات الكهرباء من الرياح ومغطى بعدة طبقات من الألواح الشمسية".

 


التوربينات الهوائية

الديدان

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بوتين

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