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بعد ما حدث مع أنجيلا ميركل.. تعرف على أسباب هزة الجسم وخيارات العلاج

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:36 م
بعد ما حدث مع أنجيلا ميركل.. تعرف على أسباب هزة الجسم وخيارات العلاج ميركل تحاول السيطرة على اهتزاز جسمها
كتبت إيناس البنا

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بعد تعرض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لنوبات من الهزات بجسمها للمرة الثالثة فى المناسبات العامة، نعرض فى التقرير التالى تعريف الاهتزاز الذى يصيب الجسم ويسبب رعشة باليدين والقدمين.

وفقًا لموقع "NHS" فإن الهزة تحدث عندما لا تكون قادرًا على التحكم في الاهتزاز أو الارتعاش في جزء من جسمك، ومن الطبيعي أن يكون لديك هزة طفيفة، عندما تمسك يديك أو ذراعيك أمامك، ولكن لا يمكن أن يظل الأمر كذلك.

في بعض الأحيان تصبح الهزة أكثر وضوحًا مع التقدم في السن، عندما تشعر بالإجهاد أو التعب أو القلق أو الغضب، أو بعد شرب الكافيين أو التدخين، أو عند الشعور الشديد بالحرارة أو البرودة، أيضا بعض الأدوية والظروف الصحية يمكن أيضا أن تسبب هزة بالجسم.

ارتعاش جسم ميركل
ارتعاش جسم ميركل

 

الهزة الخفيفة التي لا تسببها حالة أخرى لا تحتاج عادةً إلى أي علاج وفقا لتقرير الموقع، ولكن قد يتم إجراء مزيد من الاختبارات لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون أحد أعراض حالة مثل مرض باركنسون أو مرض التصلب المتعدد أم لا.

أما الهزات الشديدة، فتحتاج إلى أدوية للمساعدة في تقليل الأعراض، فإذا كانت الهزة تؤثر على حركة الرأس أو الصوت، فقد يتم اللجوء إلى الحقن لتهدئة الأعصاب والاسترخاء، في حالات نادرة قد تكون جراحة المخ خيارًا لعلاج الهزة الشديدة التي لا يساعدها الدواء.


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