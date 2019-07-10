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بعد ظهورها ترتعش للمرة الثالثة.. أنجيلا ميركل: "أنا بخير"

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:50 م
بعد ظهورها ترتعش للمرة الثالثة.. أنجيلا ميركل: "أنا بخير" أنجيلا ميركل
(رويترز)

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء إنها بخير، وذلك بعد ظهورها وهى ترتعش في وقت سابق من اليوم وهي ثالث مرة تصيبها هذه الحالة في غضون أسابيع.

وكانت ميركل تبتسم وتتحدث بسلاسة فى بداية المؤتمر الصحفى مع رئيس الوزراء الفنلندى الزائر أنتي ريني.

وأضافت ميركل "أنا بخير... لا داعي لأن يقلق الناس بشأني".

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز ميركل وهي ترتعش خلال استقبالها لريني، لكن متحدثا باسم الحكومة قال إنها بخير.

واهتز جسد ميركل بينما كانت تقف مع ريني خلال استعراض حرس الشرف لدى وصوله.

ولم يقدم مكتب ميركل تفسيرا لنوبات الارتعاش التي تصيبها مما أثار تكهنات في وسائل الإعلام الألمانية عن السبب. 

 

 


المستشارة الالمانية

انجيلا ميركل

رئيس الوزراء الفنلندى

نوبات ارتعاش

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