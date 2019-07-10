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بعد تأييد الوكالة الدولية تخصيب إيران يورانيوم بنسبة 4.5% .. متى يمكنها إنتاج سلاح نووى؟

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:05 م
بعد تأييد الوكالة الدولية تخصيب إيران يورانيوم بنسبة 4.5% .. متى يمكنها إنتاج سلاح نووى؟ ايران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أيدت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الأربعاء، فى أحدث تقاريرها تجاوز إيران نسبة تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%، وهى نسبة حظرها الاتفاق النووى الذى سمح لطهران بنسبة تخصيب عند مستوى الـ 3.67%.

 

ويرصد اليوم السابع استخدامات اليورانيوم المخصب وانتاج القنبلة النووية الإيرانية

 

1- يتطلب إنتاج أسلحة نووية تخصيب يورانيوم بنسبة تركيز تصل إلى 90%.

2- بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية، "بى بى سي العربية" يُنتج اليورانيوم المخصب عن طريق تغذية أجهزة الطرد المركزي بغاز يعرف بـ"هيكسافلورايد" لفصل نظائر "يو-235" وهي أكثر النظائر انشطارا.

3- تنص الاتفاقية النووية على السماح لإيران فقط بإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب، والذي لا يزيد تركيزه على 3,67% من نظائر "يو-235"، والتي يمكن استخدامها في إنتاج وقود صالح للمفاعلات النووية.

4- كما تنص الاتفاقية على أن تحتفظ إيران بمخزون لا يتجاوز 300 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب، بينما تجاوزت طهران المخزون.

5- بدأت إيران يوم الإثنين 8 يوليو فى تخصيب اليورانيوم بنسبة 5ر4 %، وهو ما يعنى انتهاكها للحد الذى حددته الاتفاقية النووية لعام 2015 مع القوى العالمية.


ايران

تخصيب اليورانيوم

قنبلة نووية

الاتفاق النووى

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