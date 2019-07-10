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بريطانيا مستعدة لمساعدة غانا على معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:32 م
بريطانيا مستعدة لمساعدة غانا على معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية النفايات البلاستيكية
أ ش أ

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أعرب المفوض السامى البريطانى لدى غانا " لين ووكر" عن استعداد بلاده لمساعدة غانا على معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية، وذلك خلال لقائه مع وزيرة الموارد المائية فى غانا سيسيليا داباه مؤخرا فى العاصمة الغانية أكرا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وأكدا ضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة التحديات العالمية .
وقال المفوض السامي البريطاني إن مشكلة النفايات البلاستيكية أخذت بُعدا عالميا، ولذلك فإنه يتعين على الدول كافة التعاون لابتكار مواد تحل محل البلاستيك..إن العالم لم يكن يتصور منذ عشرة سنوات أن استخدام البلاستيك سيسبب لنا صداعا الآن، ولذلك فإن الوقت قد حان لكى يبتكر العالم مواد قابلة للتحلل يمكن أن تحل محل الزجاجات والحقائب البلاستيكية..مضيفا"إن المياه والصرف الصحى يمثلان العمود الفقرة لكل دولة، ولذلك يجب تغيير السلوك حتى يمكن معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية".
من جانبها، قالت وزيرة الموارد المائية في غانا" إن الحكومة تسعى لتوفير المياه الصالحة للمواطنين لأن المياه من الضروريات الأساسية لهم ..مشيرة إلى أنه تم وضع خطط للبدء فى معالجة الخشب والزجاج والمواد البلاستيكية، وتسعى الدولة لإنتاج حقائب بلاستيكية قابلة للتحلل حتى يمكن التوصل لحل لهذه المشكلة".


النفايات البلاستيكية

بريطانيا

غانا

لين ووكر

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