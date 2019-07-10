برلمان كردستان العراق يمنح حكومة بارزانى الثقة.. ورئيسها: سأزور بغداد قريبا

كتب : أحمد جمعة

وافق برلمان إقليم كردستان العراق؛ فى جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء؛ على منح الثقة لحكومة مسرور بارزانى؛ والتى تضم 20 وزيرا؛ بينهم تركمان ومسيحيون وشخصيات من غير القومية الكردية.

كما وافق البرلمان؛ على تعيين قوباد الطالبانى نائبا لرئيس مجلس وزراء إقليم كردستان، فيما أبقى على منصب وزير الثروات الطبيعية شاغرا، بعد جلسة تصويت في أربيل.

وخلال جلسة البرلمان؛ أعلن مسرور بارزاني رئيس الحكومة؛ عن نيته زيارة بغداد خلال وقت قريب؛ لحلحلة الخلافات وبحث سبل التعاون مع الحكومة الاتحادية طبقا للدستور، مشيدا بالحوار المثمر بعد حضور الدكتور عادل عبد المهدى رئيسا للوزراء فى العراق.

وأكد بارزانى أنه سيلتقى كافة القوى السياسية هناك؛ وأنه سيسعى لتوفير أرضية مناسبة للحوار وحل الخلافات بشكل عملى؛ مشيدا بدور رئيس وزراء العراق فى ذلك.

وكلف نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان؛ مسرور بارزاني في يونيو الماضي؛ بتشكيل الحكومة الجديدة خلال المدة القانونية المحددة بثلاثين يوما، وهو ما تم إنجازه فعليا طبقا للقانون.

وتوقع مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة شيركو حبيب؛ إسراع حكومة الإقليم الجديدة فى تنفيذ خطة عاجلة لضمان وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؛ مع البدء فى حل الخلافات مع الحكومة الاتحادية طبقا للدستور؛ خاصة المتعلقة بالميزانية ومناطق النزاع، مشيدا بحالة التوافق الكردي على تشكيل الحكومة؛ عقب فوز "الديمقراطي" بأكثرية مقاعد البرلمان.

وأكد حبيب؛ أن الحكومة الجديدة ملتزمة بسياسة خارجية متزنة وعلاقات مع دول الجوار والقوى الإقليمية والدولية؛ تقوم على حماية المصالح المشتركة للشعوب وضمان التعايش السلمي واحترام الحقوق، مؤكدا على تمتع الإقليم وقيادته البارزانية باحترام وتقدير كبيرين من زعماء ورؤساء وملوك الدول كافة.

وتضم تشكيلة الحكومة الجديدة المقدمة للبرلمان؛ مسرور البارزاني رئيسا للوزراء؛ قوباد الطالباني نائبا لرئيس الحكومة؛ فرصت أحمد عبد الله وزيرا للعدل؛ شورش إسماعيل عبد الله وزيرا لشؤون البيشمركة؛ ريبر أحمد خالد وزيرا للداخلية؛ آوات جناب نوري صالح وزيرا للمالية والاقتصاد؛ سامان حسين البرزنجي وزيرا للصحة؛ آلان حمه سعيد وزيرا للتربية؛ دانا عبد الكريم حمه صالح وزيرا للإعمار والإسكان؛ و ساسان عثمان عوني وزيرا للبلديات والسياحة.

كما تضم؛ آرام محمد قادر وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي؛ دارا رشيد محمود وزيرا للتخطيط؛ كويستان محمد عبد الله وزيرة للشؤون الاجتماعية؛ محمد سعيد علي وزيرا للثقافة والشباب؛ عبد الله محمود وزيرا للشهداء والمؤنفلين؛ بيگرد دلشاد وزيرة للزراعة والموارد المائية؛ كمال مسلم سعيد قرني وزيرا للتجارة والصناعة؛ آنو جوهر عبدوكا وزيرا للنقل والمواصلات؛ بشتيوان صادق وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية؛ كمال محمد صالح وزيرا للكهرباء؛ وثلاثة وزراء للإقليم هم خالد سلام سعيد و آيدن معروف و فالا فريد.