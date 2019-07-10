برلمانى روسى: موسكو مستعدة لعلاقات تتسم بالتآلف مع جورجيا

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قال رئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى قسطنطين كوساتشوف اليوم الأربعاء إن بلاده مستعدة لبدء علاقات تتسم بالتآلف مع جورجيا إذا أراد الشعب الجورجى استعادتها.

وقال كوساتشوف - خلال جلسة عقدتها اللجنة صباح اليوم ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - " أود أن أدعو أصحاب العقول فى جورجيا للتغلب على المحنة وعلى القومية السطحية التى تقوض البلاد"، مضيفا " نحن مستعدون للتآلف فى العلاقات مع جورجيا، بشرط أن يرغب الشعب الجورجى فى استعادتها".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض قبل ساعات دعوة برلمانية لفرض عقوبات على جورجيا، قائلا إن إصلاح العلاقات المتوترة أهم من الرد على استفزازات "بعض الأوغاد".

وشكت موسكو في الأسابيع الأخيرة من احتجاجات مناهضة للكرملين فى جورجيا وأدانت أمس الأول حملة شُنت ضد بوتين فى تلفزيون بجورجيا ألقت باللوم فيها على قوى سياسية راديكالية ، ولكن بوتين أوضح أنه لن يؤيد فرض عقوبات وأنه يريد إصلاح العلاقات مع تلك الجمهورية السوفيتية السابقة بدلا من تدهورها، وفي إشارة على ما يبدو إلى الهجوم عليه قال بوتين إنه ليس هناك جدوى من الرد على ما وصفه بتعديات "بعض الأوغاد".