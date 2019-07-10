بدء تطوير مسار نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارات بمصر القديمة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

بدأت أجهزة محافظة القاهرة بالمنطقة الجنوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة مسار نقل المومياوات الملكية التى سيتم نقلها من المتحف المصرى لمتحف الحضارات بمنطقة عين الصيرة، ضمن خطة تطوير المنطقة ووضعها على خريطة السياحة.

وأعلن اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بدء أعمال دهان العقارات والكبارى التى تقع بخط سير نقل المومياوات الملكية، مشيرا إلى أن الأعمال شملت رفع المخلفات من أسطح المبانى والمنشأت الحكومية وطلاء واجهات العقتارات بمنطقة الفسطاط الواقعة على خط السير، كما تم رفع الإشغالات الموجودة أمام مشروع الفواخير، بالإضافة إلى استكمال الباكيات الحديدية بالجزيرة الوسطى أسفل كوبرى العاشر بمنطقة بطن البقرة وطلائه.

يذكر أن محافظ القاهرة تستعد لحدث عالمى وهو نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارات بمصر القديمة بالتعاون مع وزارات الآثار والإسكان وعدد من الجهات المعنية حيث تم تحديد خط السير وجارى العمل على إظهاره بالمظهر اللائق بالعاصمة من إعادة طلاء واجهات كافة العقارات المطلة على خط السير ورفع كفاءة الطرق بإعادة الرصف واستكمال الأرصفة وطلاء الدورات وكذلك صيانة الكبارى مع إعادة طلاء أجسامها وباطنها وأعمدتها، وتنسيق المسطحات الخضراء وزراعتها مع تقليم الأشجار ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وإعادة التخطيط المرورى لكل الشوارع.