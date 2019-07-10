سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 05:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

بدء تطوير مسار نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارات بمصر القديمة.. صور

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:44 م
بدء تطوير مسار نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارات بمصر القديمة.. صور تطوير مسار نقل المومياوات الملكية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت أجهزة محافظة القاهرة بالمنطقة الجنوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة مسار نقل المومياوات الملكية التى سيتم نقلها من المتحف المصرى لمتحف الحضارات بمنطقة عين الصيرة، ضمن خطة تطوير المنطقة ووضعها على خريطة السياحة.
 
وأعلن اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بدء أعمال دهان العقارات والكبارى التى تقع بخط سير نقل المومياوات الملكية، مشيرا إلى أن الأعمال شملت رفع المخلفات من أسطح المبانى والمنشأت الحكومية وطلاء واجهات العقتارات بمنطقة الفسطاط الواقعة على خط السير، كما تم رفع الإشغالات الموجودة أمام مشروع الفواخير، بالإضافة إلى استكمال الباكيات الحديدية بالجزيرة الوسطى أسفل كوبرى العاشر بمنطقة بطن البقرة وطلائه.
 
يذكر أن محافظ القاهرة تستعد لحدث عالمى وهو نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارات بمصر القديمة بالتعاون مع وزارات الآثار والإسكان وعدد من الجهات المعنية حيث تم تحديد خط السير وجارى العمل على إظهاره بالمظهر اللائق بالعاصمة من إعادة طلاء واجهات كافة العقارات المطلة على خط السير ورفع كفاءة الطرق بإعادة الرصف واستكمال الأرصفة وطلاء الدورات وكذلك صيانة الكبارى مع إعادة طلاء أجسامها وباطنها وأعمدتها، وتنسيق المسطحات الخضراء وزراعتها مع تقليم الأشجار ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وإعادة التخطيط المرورى لكل الشوارع.
 
 
تطوير مسار نقل المومياوات الملكية (2)
تطوير مسار نقل المومياوات الملكية 

تطوير مسار نقل المومياوات الملكية (3)
تطوير مسار نقل المومياوات الملكية 

تطوير مسار نقل المومياوات الملكية (4)
تطوير مسار نقل المومياوات الملكية 

تطوير مسار نقل المومياوات الملكية (5)
تطوير مسار نقل المومياوات الملكية 

تطوير مسار نقل المومياوات الملكية (6)
تطوير مسار نقل المومياوات الملكية 

تطوير مسار نقل المومياوات الملكية (7)
تطوير مسار نقل المومياوات الملكية 

تطوير مسار نقل المومياوات الملكية (1)
تطوير مسار نقل المومياوات الملكية 

 


محافظة القاهرة

المومياوات الملكية

المتحف المصرى

متحف الحضارات

عين الصيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة