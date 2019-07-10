بالرقم القومى نتيجة أكبر حركة ترقيات لمعلمى الأزهر

أعلن الأزهر الشريف أكبر حركة ترقيات لمعلمى الأزهر، حيث شملت ترقية 61570 معلما ومعلمة بنسبة تترواح 40% من عدد العاملين بالأزهر الشريف، ممن اجتازوا الدورة التأهيلية بالأكاديمية المهنية للمعلمين، ويستطيع المعلم الدخول على الرابط التالى لكى يتبين أن كان ضمن حركة الترقيات من عدمه، وذلك برقم بطاقة الرقم القومى عبر بوابة الأزهر الشريف .

وتضمن قرار الترقية جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفنى، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، لمن استوفى شروط الترقية منهم وهى: أن يكون على رأس العمل واتمام المدة اللازمة للترقية وهى خمس سنوات فعلية من تاريخ التسكين أو تاريخ الدرجة الأدنى على قانون 156 لسنة 2007، بالإضافة إلى استيفاء ملف التدريب وشروط الترقية من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وتقرر صرف المستحقات المالية للدرجات الجديدة التى حصل عليها الموظفينممن استوفوا متطلبات الترقية، بداية من 29 يونيو 2019، وتشمل المستحقات المالية بدل الاعتماد وعلاوة الترقية.