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بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من الإسكندرية فى حادث سيارة بمطروح

الأربعاء، 10 يوليه 2019 01:22 م
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من الإسكندرية فى حادث سيارة بمطروح طريق مطروح - أرشيفية
مطروح _ فريق المحافظات

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أصيب 4 أشخاص، من الإسكندرية، بإصابات متنوعة، إثر حادث سيارة، اليوم الأربعاء، بالكيلو 18 على طريق الإسكندرية – مطروح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

استقبل مستشفى مطروح العام، محمد على إبراهيم " 30 سنة " مصاب بسجحات وكدمات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود على محمود " 20 سنة "مصاب باشتباه خلع بمفصل الكتف وسجحات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، والسيد عبد المحسن محمد "42 سنة " مصاب بجرح بالجبهة وكدمات وسجحات واشتباه ما بعد الارتجاج، وإبراهيم السيد أبو ضيف "51 سنة" مصاب كسر مفتوح بالذراع الأيمن وجرح بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم من محافظة الإسكندرية.

 

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.


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